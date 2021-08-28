رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ”الشيوخ” الأميركي يهاجم أردوغان

انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي “بوب مينينديز”، تركيا خلال زيارة إلى أثينا، قائلاً إن قيادتها الحالية غير ملتزمة بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

ويتواجد “مينينديز” -السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي- في اليونان لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية، التي انبثقت عنها الجمهورية التركية. وقد التقى “مينينديز” الرئيسة اليونانية “كاترينا ساكيلاروبولو”، التي منحته وسامًا في القصر الرئاسي.

وقال “مينينديز” في تصريحات مقتضبة عقب اجتماعه مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس: “كلنا نطمح في أن تصبح تركيا جسراً بين الشرق والغرب، وحليفاً قوياً في حلف شمال الأطلسي، وأن تكون هناك حكومة علمانية ملتزمة بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، لكن للأسف، في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يكن هذا هو الواقع، لذا يجب علينا التعامل مع الواقع.

يُذكر أن اليونان وتركيا دخلتا منذ فترة طويلة في سلسلة من النزاعات، بما في ذلك الحقوق الإقليمية في بحر “إيجه” الذي يفصل بين البلدين، وكذلك فيما يتعلق بحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

يُشار إلى أن العلاقات كانت متوترة بين البلدين خلال العام الماضي، لا سيما بشأن حقوق التنقيب الاستكشافية في مناطق البحر الأبيض المتوسط، التي تدّعي اليونان أنها منطقتها الاقتصادية الخالصة.

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