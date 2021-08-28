ليبيا نيوز

وفاتان في اليابان بعد تلقي لقاح مودرنا.. والسلطات تحقق في الحادثة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الصحة اليابانية إن شخصين تُوفيا بعد تلقي لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا، والذي كان من بين الجرعات التي تم تعليقها بعد اكتشاف تلوث في اللقاح قبل يومين.

وقالت الوزارة في بيان إن رجلين في الثلاثينيات من العمر ماتا بعد تلقي الجرعة الثانية من مودرنا، وما زال سبب الوفاة قيد التحقيق.

وقد أوقفت اليابان استخدام 1.63 مليون جرعة من مودرنا في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد أكثر من أسبوع من تلقي تقارير عن وجود ملوثات في بعض القوارير. وصرّحت الحكومة اليابانية أنه لم يتم تحديد أية مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفعالية وأن التعليق كان مجرد إجراء احترازي.

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قناة 218 الليبية

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