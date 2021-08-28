جوارديولا: كان من الممكن أن نسجل أهدافا أكثر .. وأرتيتا مدرب جيد لابد أن يأخذ الفرصة

بيب جوارديولا

طالب بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بإعطاء ميكيل أرتيتا الفرصة لاستكمال مشواره مع أرسنال.

واكتسح مانشستر سيتي ضيفه أرسنال بخماسية نظيفة. ()

وقال بيب عبر شبكة “BT Sport” الإنجليزية: “الفريق سجل العديد من الأهداف التي يستحقها، كالعادة واجهنا مشاكل في الدقائق الأول، ولكن تم حلها سريعا”.

وأضاف “بعد طرد تشاكا انقلبت الأمور وأصبحت المباراة سهله علينا وصعبة جدا على الخصم”.

وتابع “سجلنا أهدافا كثيرة كان من الممكن أن نسجل أكثر من ذلك، المباراة اختلفت تمام بعد الهدف الثاني بالنسبة لنا”.

وأوضح “اللاعبون الذين نمتلكهم يقومون بعمل رائع ويتطورون كثيرا، قاموا بعمل رائع الموسم الماضي ومستمرين على نفس النهج”.

وعن مسألة شراء مهاجم للفريق في الفترة الحالية أجاب جوارديولا صراحة “لا أعتقد ذلك”.

ووجه المدير الفني الإسباني كلامه عن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال قائلا: “نحن عملنا سويا لمدة 3 مواسم معا، تعملت منه الكثير، إنه مدرب جيد جدا جدا، ويملك شخصية ممتازة ورائعة”.

ودافع جوارديولا عن أرتيتا وأضاف “هو يملك لاعبين جيدين ولكن يفتقد حوالي 6 أو 7 لاعبين من القوام الأساسي للفريق ومهمين للغاية وعلى رأسهم بن وايت، وتوماس بارتي”.

واختتم حديثه وقال: “أنا من مشجعي أرتيتا ومعجب به كثيرا، وإذا أخذ الفرصة كاملة سيقوم بعمل جيد مع أرسنال في المستقبل”.

وبهذه النتيجة يحتل السيتي المركز الثالث مؤقتا في جدول الترتيب، فيما يتذيل أرسنال قائمة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء في المركز الأخير.