إعصارا نورا وإيدا يقتربان من السواحل الأميركية

يقترب إعصاران قويان في المحيطين الهادئ والأطلسي من سواحل الولايات المتحدة، ما أسفر عن إطلاق استعدادات واسعة النطاق في عدد من الولايات الجنوبية للبلاد.

فقد أكد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي اليوم أن إعصار نورا الذي تصل سرعة رياحه إلى مئة وعشرين كيلومترا في الساعة سيصل سواحل المكسيك في وقت لاحق من اليوم أو غدا، ثم سيتوجه إلى خليج كاليفورنيا.

بالتزامن مع ذلك، تستعد المناطق الجنوبية للولايات المتحدة لوصول إعصار إيدا الذي تصل سرعة رياحه حاليا لنحو مئة وثلاثين كيلومترا في الساعة لسواحل البلاد في جنوب شرقي خليج المكسيك، ما دفع إلى إعلان حالة الطوارئ في هذه المناطق.

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