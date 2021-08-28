شقيق موسوليني يتسبب باستقالة مسؤول إيطالي

استقال مسؤول بالحكومة الإيطالية يوم أمس الجمعة، وذلك بعد موجة غضب عارمة ضده بسبب اقتراحه تسمية حديقة في مسقط رأسه على اسم الأخ الفاشي للديكتاتور الإيطالي السابق “بينيتو موسوليني.”

وكان كلاوديو دوريجون، وكيل وزارة الاقتصاد وعضو الرابطة اليمينية قد اقترح تسمية الحديقة على اسم “أرنالدو موسوليني” في وقت سابق من هذا الشهر. وهو ما أشعل الجدل في البلد التي يحتدم بها النقاش حتى اليوم بشأن الموقف من أنصار موسوليني الذي حكم البلاد بين عامي 1922-1943.

وفي رسالة اعتذار أعلن فيها عن استقالته، نفى دوريجون أنه كان فاشيًا على الإطلاق. لكنه قال إنه يريد تكريم “العمل العظيم” الذي قام به نظام موسوليني لتطهير المنطقة حول لاتينا، المدينة القريبة من روما حيث تقع الحديقة، من أجل القضاء على الملاريا. وأضاف: “أرنالدو موسوليني جزء من ذاكرة المدينة.”

وقد وصف جوزيبي كونتي رئيس الحكومة السابق هذا الاقتراح “بالخطير للغاية” فيما أعربت الأحزاب اليسارية عن غضبها واستيائها من الموقف الصادر عن عضو الرابطة اليمينية.

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