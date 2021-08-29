كارباخال: مبابي؟ كل ما يعزز قوة الفريق رائع

داني كارباخال

شدد داني كارباخال على سعادته بسبب تسجيله للهدف أمام ريال بيتيس، وذلك لكونه شيئا خاصا بالنسبة له.

وفاز ريال مدريد على ريال بيتيس بهدف دون مقابل سجله كارباخال في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال كارباخال للصحفين عقب المباراة: “لقد كانت فترة طويلة غير سارة لي شخصيا”

واستمر “لقد خضت الكثير من العمل للعودة والاستمتاع، ونأمل أن أن يعني هذا الهدف شيئا جيدا”.

وتابع “بدأنا بشكل جيد، لكن بعد ذلك فصلنا خطونطنا كثيرا، وبيتيس جلعنا نعاني بدون الكرة”.

وأضاف “نحن لاعبين كبار وذو جودة عالية، ولدينا إصابات مثل توني كروس ولوكا مودريتش”.

وشدد “ميجيل جوتيريز لعب مباراة رائعة، لكن لم يستطع أن يكملها للنهاية”.

وأتم “مبابي؟ كل ما يعزز الفريق سيكون رائعا، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا تقوية الفريق في الأيام الأخيرة لأنه لاعب رائع”.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة السابعة في المركز الأول بفارق الأهداف عن فالنسيا وإشبيلية ومايوركا وقبل نهاية مباريات الجولة.

بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند نقطتين فقط في المركز الـ 14.

ويلتقي ريال مدريد في مباراته المقبلة مع سيلتا فيجو، في المباراة التي ستلعب على سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ 2019.

بينما سيحل بيتيس في مباراته المقبلة ضيفا على غرناطة.

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