أليجري: نتعلم من هذه الأخطاء.. ولا يمكننا التفكير في رونالدو‎‎

ماسيمليانو أليجري – يوفنتوس

تعهد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بالتعلم من الأخطاء التي أدت للهزيمة الأولى على ملعبه أمام إمبولي بهدف، ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإيطالي.

جاء ذلك عقب أسوأ بداية ممكنة لفترة ما بعد كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي الذي أعلن رحيله عن البيانكونيري متجها إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بخسارة المباراة الأولى لـ أليجري في ملعب “أليانز” الذي يعود إليه بعد عامين من نهاية ولايته الأولى، وعلى يد فريق صاعد حديثا.

وقال أليجري في تصريحاته لـ”دازن” عقب المباراة: “لقد بدأ اللاعبون بصورة قوية، ولكنهم تلقوا الهدف من أول خطأ في اللعب، ثم بدأ التسرع يطغى عليهم. يجب أن نتحلى بالصبر والهدوء وأن نلعب كفريق، وألا نحاول حل الأمور كأفراد”.

وأضاف “نحتاج للعمل على صلابتنا، والتعثر في البداية هو خير لنا. هذه قائمة قوية تملك قيمها وستظهر معدنها بالتدريج”.

وعن المباراة أوضح المدرب الإيطالي “إمبولي يترك الكثير من المساحات على الأطراف، ولكن ما فعلناه بشكل سيء كان بعض الأخطاء الفنية. لا يمكننا الافتراض بأننا سنأخذ الأسبقية ونسيطر على كل مباراة، نحتاج للهدوء الذي يتحلى به فريق عظيم، وأن نعرف أن لدينا القدرة على قلب الأوضاع”.

أما بشأن ما قيل عن افتقار يوفنتوس للشخصية في ظل رحيل رونالدو وغياب القائد جورجيو كيليني قال أليجري: “اللحظة الصعبة تساعد على التطور. يجب أن نحاول الحفاظ على بساطة الأشياء وأن نتحد. هناك الكثير من اللاعبين الذين يرتكبون أخطاء لا تصدر منهم عادة بسبب الحماس الزائد”.

وتابع “لاحظنا ما لم يكن يجب علينا فعله أمام أودينيزي وتعلمنا درسا قيما في هذه الأمسية. لقد أهدرنا 5 نقاط بوضوح، ولكن يجب أن نتعلم من هذه الدروس وأن نستخدمها للتقدم إلى الأمام. يجب أن نجد توازننا ببطء”.

وواصل “كان اللاعبون كرماء أكثر مما يلزم. لقد تشتتوا لأنهم بدأوا بصورة جيدة وأرادوا الفوز، ولكن يجب علينا التعلم من هذه الأخطاء. الأمر يتطلب بعض الوقت، لا يمكننا التحول إلى وضعية من 0-10 في ثانية واحدة، الأمر يتطلب الصبر والبحث عن المساحة الصحيحة”.

وعن رحيل كريستيانو رونالدو وأثر ذلك على غرفة ملابس يوفي قال أليجري: “كريستيانو قضى 3 سنوات في يوفنتوس وسجل الأهداف، وهو أمر يبرع فيه للغاية. إنه لاعب خارق للعادة، ولكن لا يمكننا التفكير في رونالدو اعتبارا من الآن”.

واختتم “لدي قائمة جيدة، ويجب ببساطة أن نلاحظ أننا لا يمكننا الهيمنة على كل مباراة. يجب أن نتحرك معا وهذا سيساعدنا في المستقبل”.

يذكر أن يوفنتوس يملك نقطة وحيدة من مباراتين في الدوري الإيطالي، وذلك عقب تعادله مع أودينيزي 2-2 في الجولة الأولى.