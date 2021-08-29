أعضاء الحوار الوطني الليبي يطالبون المبعوث الأممي بجلسة طارئة

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال) -طالب ( 44 ) عضوا بملتقى الحوار السياسي الليبي المبعوث الأممي يان كوبيش، بعقد جلسة طارئة لمعالجة خروقات وصفوها “بالجسيمة.

وقال الأعضاء في خطاب نشره أحمد خليل الشركسي عضو الملتقى على “فيس بوك”، إنه “استنادا إلى المادة الرابعة، الفقرات ( 6، 7، 9) من خريطة الطريق وضوابط عمل ملتقى الحوار وانعقاده الدوري والطارئ، نطلب عقد جلسة طارئة للملتقى لمعالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ خريطة الطريق”.

وأضاف: “هذه التطورات الخطرة تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي”. (وال طرابلس) س خ.

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