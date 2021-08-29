إيران: تصريحات بايدن تهديد غير قانوني وتماثل نهج ترامب

في ردّ على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتفكير في خيارات أخرى إذا فشلت الدبلوماسية النووية مع طهران، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ذلك تهديدا غير قانوني لبلاده.

وأضاف شمخاني، أنّ تصريحات بايدن ترقى إلى مستوى تهديد دولة أخرى، وتثبت حقّ إيران في الردّ بالمثل، ضدّ ‘الخيارات المتاحة.

وفي أوّل لقاء جمعه مع حكومة رئيسي، قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله خامنئي، إنّ “الإدارة الأمريكية الحالية لا تختلف عن الإدارة السابقة لأنها تطالب بعبارات مختلفة، بما طالب به الرئيس السابق دونالد ترامب إيران في المجال النووي”. معتبرا أن نهجهما واحد، في الضغط على بلاده للقبول بالشروط الأميركية.

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