صدور ترجمة عربية لرواية غيوم ميسو “هل ستكون هنا؟”

الدار البيضاء 29 أغسطس 2021 (وال) -صدرت حديثا عن المركز الثقافي العربي رواية “هل ستكون هنا؟” للفرنسي غيوم ميسو، بترجمة حسين عمر.

وجاء في تقديم الناشر: لا بد أننا جميعا قد طرحنا على أنفسنا هذا السؤال مرة واحدة على الأقل: لو أُتيحت لنا الفرصة في أن يعود بنا الزمن إلى الوراء، ماذا كنا سنغير في حياتنا؟

لم يتأقلم إليوت، الطبيب الشهير، والأب الحنون، مع موت إيلينا، حبيبته التي ماتت قبل ثلاثين سنة، وإذا بصدفة غريبة تمنحه قدرة العودة بالزمن ليلتقي بنفسه حينما كان شابا، ويحاول إقناع ذاته باتخاذ قرارات مختلفة، هل سيستطيع إليوت تغيير مجرى الأحداث وإنقاذ إيلينا؟ هل سيجيد إعادة كتابة مسار حياته وتعديل قدره؟ هل يمكن للمرء أن يلعب مع المسارات الموازية للزمن من دون أن يعاقب على ذلك؟

مما كتبته الصحافة عن الرواية: مجلة “ماري ـ كلير”: رواية آسرة، شخصيات جذابة، قصة مؤثرة، وتشويق مذهل، مقاربة جميلة عن مرور الزمن وثقل ندمنا وعمق أسفنا، عند غيوم ميسو، التشويق فن أدبي في حد ذاته، أما مجلة “إيل” فكتبت: مزيج خطير من التشويق والخيال، يجول بنا غيوم ميسو بمهارة في هذه العودة إلى مستقبل القلب.(وال الدار البيضاء) ح م / س خ.

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