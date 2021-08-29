تخفيض إنتاج النفط من خليج المكسيك بسبب الإعصار “إيدا”

أعلن مكتب السلامة والأمن البيئي المسؤول عن تنظيم صناعة الطاقة البحرية في الولايات المتحدة، تخفيض شركات الطاقة إنتاج النفط الخام من الخليج بنسبة 91 بالمئة، بالتزامن مع اجتياح الإعصار إيدا حقول النفط البحرية في خليج المكسيك.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّه تحدث مع حكام الولايات في منطقة خليج المكسيك، للتنسيق مع مؤسسات الكهرباء لإعادة التيار بعد الإعصار إيدا، محذّرا من تحوّله إلى عاصفة خطيرة جدا.

وكان خبراء الأرصاد الجوية قد أشاروا إلى أنّ الإعصار قد يصل إلى أراضي الولايات المتحدة على شكل عاصفة من الفئة الرابعة “بالغة الخطورة”، مثيرا رياحا تصل سرعتها إلى 225 كيلومترا في الساعة وأمطارا غزيرة وموجة مدّ يمكن أن تغمر مناطق كثيرة من ساحل لويزيانا. في وقت أمر فيه المسؤولون بولايتي مسيسبي وألاباما بعمليات إجلاء واسعة النطاق للمناطق المنخفضة والساحليّة.

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