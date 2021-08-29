أفغانستان .. طالبان تقتل مغنيا مشهورا شمال البلاد

كابل 29 أغسطس 2021 (وال) -أفادت وسائل إعلام بأن مسلحي حركة “طالبان” قتلوا مغنيا محليا مشهورا في ولاية بغلان شمال شرقي أفغانستان.



ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الأحد، عن مصدر في الولاية تأكيده أن المسلحين أخرجوا المغني الشعبي فواد أندرابي من منزله وقتلوه، كما أكد وزير الداخلية الأفغاني السابق مسعود أندرابي صحة هذه الأنباء على حسابه في “تويتر”..

وأشارت قناة ” Times Now ” الهندية، نقلا عن نجل المغني القتيل، إلى أن هذا الحادث وقع أمس السبت في قرية كيشناباد في منطقة أندراب التي شهدت مؤخرا مواجهات بين قوات “طالبان” و”التحالف الشمالي” المعارض له، والذي يحتفظ بسيطرته على ولاية بنجشير المجاورة.(وال كابل ) س خ.

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