سفن عسكرية إيطالية تساعد 539 مهاجرا خرجوا من ليبيا

روما 29 أغسطس 2021 (وال) -ساعدت سفن عسكرية إيطالية أمس السبت، قارب صيد متهالك، يحمل (539) مهاجرا، كان يقترب من سواحل جزيرة لامبيدوزا الصغيرة جنوبي إيطاليا.

ونقلت سفينتان تابعتان لخفر السواحل وقارب تابع للجمارك المهاجرين إلى الشاطئ في مجموعات صغيرة.

وقالت أليدا سيراتشيري، الممرضة التي تدير عملية “أطباء بلا حدود” في لامبيدوزا، إن الركاب من بينهم ثلاث نساء وعدة قاصرين غير مصحوبين بذويهم.

وأضافت سيراتشيري أنها لا تعرف المدة التي أمضاها قارب الصيد في البحر بعد انطلاقه من الشواطئ الليبية، لكنها ذكرت أن المهاجرين أمضوا أسابيع أو حتى شهورا في ليبيا في انتظار قوارب المهربين على أمل الوصول إلى أوروبا.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن ( 20 ) مهاجرا ممن خضعوا لفحوص طبية كانت بأجسادهم آثار تعذيب، وقالت: “أصيبوا بحروق وجروح ناجمة عن أسلحة نارية، وكانوا مرهقين للغاية، وكان بعضهم مصابين بالجفاف”.

وأضافت أن العديد من المهاجرين من شمال أو غرب إفريقيا، وبعضهم من بنغلاديش.

كما وصل قاربان صغيران على متنهما نحو ( 15 ) مهاجرا إلى مياه لامبيدوزا دون مساعدة من تونس في وقت سابق من نفس اليوم، وشوهد قارب ثالث على متنه حوالي ( 20 ) شخصا يقترب من لامبيدوزا بعد ظهر أمس السبت.

يشار أن بإمكان المجمع السكني في الجزيرة، حيث يقيم المهاجرون أثناء استكمال الأوراق الأولية لطلبات اللجوء، استيعاب حوالي ( 250 ) شخصا، لكن الوافدين زادوا عدد المقيمين إلى حوالي ( 1200 )، وينتظر العديد من المهاجرين نقلهم بالقوارب إلى صقلية أو البر الرئيسي الإيطالي.(وال روما) س خ.

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