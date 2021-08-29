“صبر المواطنين بدأ ينفد”.. تحذيرات من انهيار شامل في لبنان

حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي من عقبات كبيرة أمامه لتشكيل الحكومة، في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة.

واعتبر ميقاتي، أن الوضع في لبنان لا يزال خطيرا للغاية، مشدّدا على ضرورة الإسراع بإعلان الحكومة التي تعدّ خطوة أولى ضرورية لتأمين الدعم الدولي للمساعدة.

وفي موقف مماثل حذّر مفتي لبنان عبد اللطيف دريان من اتجاه لبنان صوب انهيار شامل إذا لم تتّخذ خطوات جدية لمعالجة الأزمة، منوّها بأنّ صبر اللبنانيين بدأ ينفد؛ ما يهدّد بالوقوع في أتون الفوضى الشاملة، التي بدأت مظاهرها تلوح في الأفق.

وهو ما دفع المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم للطلب من عسكرييه الصمود في وجه الأزمة التي قد تطول، في ظلّ حالة من انعدام الوزن سياسيا واقتصاديا، وحتى أمنيا وعسكريا.

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