أرض الصومال تعلن استعدادها لإستقبال اللاجئين الأفغان

هرجيسا 29 أغسطس 2021 (وال) -أعلنت “أرض الصومال” (معلنة من طرف واحد كجمهورية)، أنها “مستعدة من حيث المبدأ”، لاستقبال لاجئين أفغان يريدون مغادرة بلدهم بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة فيها.

وأفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن “مسؤول في خارجية “صوماليلاند (أرض الصومال)”، بأن “محادثات بدأت مع مسؤولين أمريكيين لاستقبال لاجئين أفغان مؤقتا”.

وقال المسؤول لـ”فرانس برس”: “نقبل من حيث المبدأ استقبال لاجئين لفترة انتقالية”، موضحا أن “الاتفاق ما زال في مرحلة أولية، ولم يتم تحديد أي تفاصيل بشأن الإجراءات الفنية أو مواعيد وصول هؤلاء اللاجئين”.

تجدر الإشارة إلى أن “أرض الصومال” أعلنت “استقلالها” عن الصومال قبل ثلاثين عاما، ولها “حكومتها الخاصة” و”جيشها الخاص” وتطبع “عملتها الخاصة”، ولكنها لم تنجح في الحصول على اعتراف دولي وبقيت رسميا جزءا من الصومال، إذ كانت “صوماليلاند” الصومال البريطانية السابقة، قد دمجت بالصومال الإيطالية السابقة عند استقلال البلاد في 1960، لكنها انفصلت وأعلنت “استقلالها” في 1991، بعد سقوط نظام محمد سياد بري.(وال هرجيسا)س خ.

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