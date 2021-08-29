ليبيا نيوز

مواعيد مباريات اليوم 29 أغسطس 2021.. ميسي وبرشلونة ويونايتد ومحترفان مصريان

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ليونيل ميسي في باريس

قد يظهر الأسطورة ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان اليوم الأحد لأول مرة حين يحل فريقه ضيفا على ريمس في الدوري الفرنسي.

وتنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

وفي الدوري الإسباني يستضيف برشلونة فريق خيتافي (5 مساء – beIN 1 Premium).

وفي إنجلترا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ولفرهامبتون في الدوري (5:30 مساء – beIN 2 Premium).

وفي الدوري التركي يحل جالاتا سراي، الذي يضم مصطفى محمد، ضيفا على قاسم باشا الساعة 6:15 مساء.

ويلعب ألتاي، الذي يضم أحمد ريان، ضد ضيفه فينرباهتشة الساعة 8:45 مساء.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

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