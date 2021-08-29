تعاون ليبي بريطاني في مجال الاستفادة من تقنيات الأمن السبراني وحماية الشبكة الوطنية

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال)- عقد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات الدكتور فيصل قرقاب، اجتماعًا مع السفير البريطاني لدى ليبيا بالسيد نيكولاس هوبتون.

هذا وتم خلال الاجتماع؛ بحث آلية الاستفادة من التقنيات البريطانية في الأمن السبراني وحماية الشبكة الوطنية، إلى جانب مناقشة أهمية التعاون المشترك بين الطرفين في جانب الاتصالات والتقنية، وفتح آفاق جديدة للتطوير والاستثمار، بالإضافة إلى عودة الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في ليبيا، ومساهمتها في التخطيط الاستراتيجي والمشاريع المستقبلية.

كما تناول المجتمعون آلية التعاون مع الشركات البريطانية في مجال الأمن السبرياني، وحماية الشبكة الالكترونية باستخدام تقنيات بريطانية حديثة. (وال) ب خ/ ر ت

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