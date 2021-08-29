الصين تواجه السلالات المتحورة بلقاح جديد

كشفت الصين عن لقاح جديد وفعّال في مواجهة فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه، وقادر على وضع حدّ لانتشارها.

وأكدت السلطات الصحية أنّ اللقاح الجديد الذي سيحمل اسم ZF 2001، وسيكون من إنتاج شركة تشونجتشينج زيفي للمنتجات الحيوية.

وأشارت الشركة المنتجة للقاح إلى أنّ فعاليته تصل إلى 81.67% ضد الإصابات الشديدة بكورونا، و92.93% ضد سلالة ألفا، و78% ضد سلالة دلتا السائدة في العالم حالياً.

وأكدت الشركة المنتجة للقاح عدم ظهور أي أعراض جانبية على الأشخاص الذين تلقوا جرعاتٍ منه، حيث لم يتسبب اللقاح في إدخالهم المستشفى أو حدوث أي وفيات.

يُذكر أنّ اللقاح الجديد يُعدّ خامس لقاح يتم تطويره في الصين، بالتعاون مع معهد علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الصينية.

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