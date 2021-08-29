إسبانيا.. جنوح عبّارة قبالة “إيبيزا” وإصابة 25 راكباً بينهم طفل

جنحت عبّارة نقل ركاب بحرية قبالة جزيرة إيبيزا الإسبانية، وأسفرت الحادثة عن إصابة 25 شخصاً بينهم اثنان في حالة خطيرة أحدهما طفل، وفقاً لما نقلته رويترز عن “خدمات الطوارئ” لوسائل إعلام محلية.

وتعمل العبّارة سان جوان، التي تُشغلها شركة الملاحة الألمانية F R S بين جزيرتي “إيبيزا” و”فورمنتيرا” وهما من ضمن جزر البليار الإسبانية، فيما ذكرت الشركة أن العبارة كانت تغادر إيبيزا في الساعة التاسعة والنصف مساء السبت، عندما جنحت على جزيرة إس مالفينز.

وأضافت أن العبارة كانت تُقل 35 راكباً وطاقماً عدد أفراده 12 وقت الحادث، كما قال خفر السواحل الإسباني إنه بدأ عملية إنقاذ ونقل 9 مصابين جواً إلى المستشفى لاحتياجهم للرعاية الطبية، وتم إجلاء البقية باستخدام الزوارق.

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