مقتل 6 أشخاص في قصف الجيش السوري لمواقع المعارضة في درعا

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن سكان محليين في “درعا”، مهد الانتفاضة السورية في 2011، قولهم إن الجيش السوري قصف آخر موقع لمسلحي المعارضة بمدينة درعا جنوبي البلاد اليوم الأحد.

وأسفر القصف عن مقتل نحو 6 أشخاص في أحد أشد الهجمات خلال الحصار المفروض على “درعا”، فيما لم يُعلّق الجيش على التقارير، إلا أنه ذكر في بيان “أن صبره نفد” تجاه ما أسماه “الجماعات المسلحة والإرهابيين” في درعا.

وصرّح مسؤول محلي يُدعى “أبو جهاد الحوراني” لرويترز، أنهم يستخدمون ما يُسمى بصواريخ الفيل بشكل عشوائي، في إشارة إلى صواريخ محلية الصنع.

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