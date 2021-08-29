ليبيا نيوز

مقتل 6 أشخاص في قصف الجيش السوري لمواقع المعارضة في درعا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن سكان محليين في “درعا”، مهد الانتفاضة السورية في 2011، قولهم إن الجيش السوري قصف آخر موقع لمسلحي المعارضة بمدينة درعا جنوبي البلاد اليوم الأحد.

وأسفر القصف عن مقتل نحو 6 أشخاص في أحد أشد الهجمات خلال الحصار المفروض على “درعا”، فيما لم يُعلّق الجيش على التقارير، إلا أنه ذكر في بيان “أن صبره نفد” تجاه ما أسماه “الجماعات المسلحة والإرهابيين” في درعا.

وصرّح مسؤول محلي يُدعى “أبو جهاد الحوراني” لرويترز، أنهم يستخدمون ما يُسمى بصواريخ الفيل بشكل عشوائي، في إشارة إلى صواريخ محلية الصنع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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