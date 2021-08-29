مولود جاويش أوغلو: تركيا لا تستطيع تحمّل المزيد من أعباء اللاجئين

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد: “إن تركيا لا تستطيع تحمّل عبء موجة جديدة من المهاجرين من أفغانستان”.

وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع نظيره وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: “نحن في تركيا قمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية والإنسانية بشكل كافي، فيما يتعلق بالهجرة، وغير وارد على الإطلاق بالنسبة لنا تحمّل مزيد من أعباء اللاجئين”.

يُشار إلى أنه يوجد بتركيا حاليا 3.7 مليون لاجئ سوري، في إطار اتفاق وُقِّع مع الاتحاد الأوروبي بالخصوص خلال عام 2016.

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