ليبيا نيوز

مولود جاويش أوغلو: تركيا لا تستطيع تحمّل المزيد من أعباء اللاجئين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد: “إن تركيا لا تستطيع تحمّل عبء موجة جديدة من المهاجرين من أفغانستان”.

وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع نظيره وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: “نحن في تركيا قمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية والإنسانية بشكل كافي، فيما يتعلق بالهجرة، وغير وارد على الإطلاق بالنسبة لنا تحمّل مزيد من أعباء اللاجئين”.

يُشار إلى أنه يوجد بتركيا حاليا 3.7 مليون لاجئ سوري، في إطار اتفاق وُقِّع مع الاتحاد الأوروبي بالخصوص خلال عام 2016.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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