مباشر ظهور ميسي الأول – ريمس (0)-(0) باريس سان جيرمان.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لظهور ليونيل ميسي الأول بقميص باريس سان جيرمان. باريس سيحل ضيفا على ريمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
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ق 16 جووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان.. أنخيل دي ماريا يرسل عرضية من اليمين يحولها مبابي بالرأس في الشباك
ق 13 إيلان كبال يرسل بينية رائعة إلى المهاجم المالي البلال توريه الذي يسددها بجوار القائم
ق 11 مبابي يراوغ ويسدد كرة قوية بجوار القائم
ق 7 أنخيل دي ماريا يرسل تمريرة للأمام ولكن دفاع ريمس يبعدها
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