مقتل 19 شخصاً بإحدى القرى شرق الكونغو الديمقراطية

قُتل 19 عشر شخصاً في غارة شنها مقاتلون يشتبه أنهم متشددون، على إحدى القرى شرقي الكونغو الديمقراطية.

وقالت السلطات المحلية في القرية، إن المهاجمين نهبوا المنازل وأشعلوا النيران قرب متنزه فيرونجا الوطني، في إقليم كيفو الشمالي ليل الجمعة وحتى نهار السبت.

وقالت إحدى الناجيات وتُدعى كاهيندو ليمبولا، إنها فقدت 4 من أقاربها في الهجوم، وأضافت: “لا أعرف إلى أين أذهب مع طفلي… الله وحده القادر على مساعدتنا”.

من جانبه ألقى رئيس حي بوليكي ورئيس إحدى المنظمات الحقوقية كالونجا ميسو باللائمة، في الهجوم على القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة متشددة اتُهمت بقتل آلاف الأشخاص خلال السنوات الماضية، أغلبهم في مناطق نائية، في حين لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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