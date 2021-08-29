مقتل جنديان باكستانيان عند الحدود مع أفغانستان

قُتل جنديان باكستانيان الأحد عند إطلاق النار عليهما من قبل متشددين، عبر الحدود من أفغانستان بالقرب من مقاطعة باجور الباكستانية، وأشار الجيش الباكستاني أنه قتل اثنين أو ثلاثة من المهاجمين.

ويأتي هذا الحادث بعد التفجير الانتحاري الذي شهده مطار كابل، وخلّف 88 قتيلاً على الأقل، من بينهم 13 جندياً أميركياً.

يُشار إلى أن حادث إطلاق النار على الحدود الباكستانية الأفغانية، يأتي عقب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، وانسحاب قوات التحالف من البلاد التي احتلتها منذ عشرين عاماً بعد أحداث 11 سبتمبر.

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