اتفاق ليبي أردني على عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا الليبية الأردنية بطرابلس في الفترة القادمة

عمان 29 أغسطس 2021 ( وال ) – اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” مع نظيره الأردني ” بشر الخصاونة “، على عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا الليبية الأردنية بالعاصمة طرابلس في الفترة القادمة، بعد توقفها عن الاجتماع منذ العام 2009، وتكليف وزير الاقتصاد الأردني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة، لتحديد موعد لعقد اللجنة وجدول أعمالها.

وخلص الاجتماع الذي عقدت بينهما مساء اليوم الأحد بمقر رئاسة الوزراء الأردنية في العاصمة عمان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

كما جرى خلال الجلسة التنسيق على إقامة معرض للمنتجات الأردنية في طرابلس، وعقد اجتماع لرجال الأعمال الليبيين والأردنيين على هامش هذا المعرض.

كما تم الاتفاق على بحث التعاون في مجال التعليم والتدريب من خلال زيارة لوزيري التعليم العالي والتقني إلى المملكة الأردنية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين؛ للوصول إلى تفاهمات وتوافقات لحل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية الخاصة على الحكومة الليبية ووضع إطار زمني للسداد.

وجرى خلال جلسة العمل الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع بين وزيري الصحة الأردني والليبي، لوضع خطط لتطوير وتأهيل عدد من الكوادر الطبية الليبية والمساعدة في إدارة بعض المستشفيات الليبية وفتح مركز طبي في ليبيا، بالاستفادة من التجربة الأردنية في هذا الخصوص، إلى جانب مواصلة التنسيق والتعاون بين وزراء البلدين في العديد من المجالات.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة “؛ خلال اللقاء على أهمية دور الأردن الإقليمي ومكانة جلالة الملك عبد الله الثاني، ودوره في إيجاد حلول للعديد من القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية ودول الإقليم، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ” بترا “.

كما أشاد ” الدبيبة ” بالعلاقات التاريخية والعميقة التي تجمع بين الأردن وليبيا، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين حيال العديد من القضايا وفي جميع المجالات.

ولفت إلى تطلع ليبيا للاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تطوير الموارد البشرية، وفتح آفاق التعاون في هذا المجال، إضافة إلى بحث عقد شراكات بين البلدين في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب إشراك الشركات الأردنية في مشاريع البناء وإعادة الأعمار، والتعاون في مجال الخدمات المصرفية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني ” بشر الخصاونة ” على العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بينهما في جميع المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما أكد أن بلاده تدعم التوافقات السياسية التي تضمن استقرار وأمن ليبيا ووحدة شعبها، وتساند جهودها في التصدي للإرهاب، مُبديًا استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الخبرات والإمكانيات التي تحتاجها ليبيا الشقيقة .

ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه؛ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في قصر الحسينية اليوم على وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها. (وال)

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