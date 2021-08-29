اعتقال 80 شخصاً في برلين خلال مظاهرات رافضة لإجراءات التطعيم ضد كورونا

احتج الآلاف في العاصمة الألمانية برلين الأحد، لليوم الثاني على التوالي في مظاهرات غير مُصرّح بها رفضا لإجراءات التطعيم ضد فايروس كورونا، والقيود المفروضة للحد من انتشار الموجة الرابعة من الفيروس.

وردد المحتجون هتافات تقول: “ارفعوا أيديكم عن أطفالنا”، مُلوّحين بلافتات تُندد بما وصفوه بالفصل العنصري بسبب التطعيم، في حين تدرس بعض المناطق الألمانية تشديد القيود على من لم يتلقوا جرعات التطعيم، وردت الشرطة باعتقال 80 شخصا من بين المحتجين، قالت عنهم إنهم قاموا بأعمال عنف أو دعوا لانتهاك القواعد المتبعة لمكافحة انتشار فايروس كورونا.

يأتي ذلك عقب اعتقال الشرطة لنحو 100 شخص، يوم السبت، في مظاهرات مماثلة بعد محاولة المتظاهرين اجتياز الحواجز، للوصول إلى مقر الحكومة وسط برلين.

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