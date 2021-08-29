مصطفى محمد يشارك في تعادل جالاتا سراي مع قاسم باشا

مصطفى محمد

تعادل جالاتا سراي مع قاسم باشا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري التركي بمشاركة المحترف المصري مصطفى محمد.

أحرز أهداف جالاتا سراي كل من أليكساندرو شيشالداو وكريم أكتور أوجلو، بينما سجل أهداف قاسم باشا نيكولاي يورجنسن وأوموت بوزوك.

وجاء مصطفى محمد على مقاد البدلاء في التشكيل الذي أعلنه فاتح تريم لبداية المباراة.

تقدم شياشالداو لجالاتا سراى في الدقيقة الـ 32 بعدما مر موروتان من أكثر من لاعب وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها شيشالداو بقدمه في المرمى مباشرة.

وبعد ست دقائق فقط عزز أكتور أوجلو تقدم جالاتا سراي بهدف ثاني من متابعة لتسديدة تصدى لها الحارس ليكملها في الشباك.

وقبل نهاية شوط المباراة الأول مباشرة قلص يورجينسن الفارق لقاسم باشا بتسجيله الهدف الأول مستغلا عرضية رائعة من يوسف إردوجان.

وشارك مصطفى محمد كتبديل أول لجالاتا سري في استراحة بين الشوطين عندما دخل بديلا لمباي دياني.

وفي الدقيقة الـ 66 تعاجل أوموت بوزوك لقاسم باشا مستغلا خطأ دفاعي لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في الشباك.

وكاد مصطفى محمد أن يسجل الهدف الثالث لجالاتا سراي في الدقيقة الـ 74 بتسديدة قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء ولكن تألق الحارس في التصدي للكرة.

وتعد تلك هي المشاركة الثامنة لمصطفى محمد مع جالاتا سراي في الموسم الحالي حتى الآن وتمكن خلال المباريات السابقة من صنع هدف واحد.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد قاسم باشا للنقطة السابعة ليصل للمركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر بيشكتاش.

كما ارتفع رصيد قاسم باشا عند النقطة الخامسة في المركز الثامن.