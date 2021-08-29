اليمن يُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

سجل اليمن أعلى حصيلة وفيات يومية بسبب تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا، وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعدن، أنها سجلت 33 إصابة بالجائحة، إلى جانب وفاة 11 عشر شخصا، وهي ثاني أكبر حصيلة وفيات رسمية، معلنة خلال أقل من أسبوع مقارنة مع 40 إصابة و3 وفيات يوم السبت.

وكان اليمن قد سجل الأربعاء 45 إصابة و14 وفاة بسبب كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 7784 حالة إصابة و 4797 حالة شفاء إلى جانب 1461 وفاة .

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في البلاد أعلى بكثير بسبب خروج عدد من المناطق عن سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وخضوعها لسيطرة الحوثيين والتي تتكتم عن عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس .

في السياق نفسه استلمت وزارة الصحة اليمنية أول شحنة من لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي وتقدر بنحو 151200 جرعة من ضمن حصة اليمن من المعونة الأمريكية البالغة 504 ألف جرعة ، في حين تنتظر السلطات اليمنية وصول دفعات أخرى من لقاح استرازينكا البريطاني خلال شهر سبتمبر المقبل .

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