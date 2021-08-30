فوز مورينيو الثاني: روما يضرب ساليرنيتانا برباعية.. جيرو يقود ميلان لسحق كالياري

جوزيه مورينيو – روما × ساليرنتانا

ضرب روما مضيفه ساليرنيتانا الصاعد حديثا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإيطالي، ليخرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بانتصاره الثاني على التوالي.

وشهدت المباراة نهاية شوطها الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يبدأ حفل الذئاب في الدقيقة 48 بهدف لورنزو بيليجريني، بعد تمريرة حاسمة من الظهير الأيسر ماتياس فينا.

وسريعا في الدقيقة 52 أتى الهدف الثاني بتوقيع جوردان فيرتو، بعد تمريرة حاسمة رائعة من الأرميني هنريك مخيتاريان، أنهاها في أسفل الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة 69 سجل أغلى صفقات الصيف تامي أبراهام الوافد من تشيلسي ثالث الأهداف، بعد تمريرة من كارلس بيريز.

وأخيرا سجل لورنزو بيليجريني رابع أهداف روما وثاني أهدافه في المباراة في الدقيقة 79، بعد تمريرة من صاحب الهدف الثاني فيرتو.

بتلك النتيجة يرفع روما رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن المتصدر لاتسيو، ويليه إنتر ميلان حامل اللقب بفارق الأهداف أيضا في المركز الثالث.

وفي الجولة ذاتها تغلب ميلان على ضيفه كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ولكن على عكس مباراة روما، أتت جميع الأهداف في الشوط الأول.

البداية جاءت عن طريق ساندرو تونالي لصالح ميلان في الدقيقة 12 من ركلة حرة مباشرة سجلها في الزاوية اليسرى بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 15 نجح كالياري في التعادل سريعا برأسية رائعة حسم بها أليساندرو ديولا عرضية جواو بيدرو وحولها إلى هدف.

سرعان ما استرد ميلان التقدم في الدقيقة 17، بعد تسديدة من رافاييل لياو ارتدت إلى براهيم دياز ليتابعها في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 24 أرسل دياز تمريرة حاسمة إلى المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الوافد مؤخرا من تشيلسي، ليسجل الهدف الثالث بتسديدة في أعلى الزاوية اليسرى.

وقبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ميلان بعد لمسة يد ضد كيفن ستروتمان، ليسجل منها جيرو هدفه الثاني وهدف الروسونيري الرابع.

النتيجة رفعت رصيد ميلان إلى 6 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن نابولي الخامس، ليكتمل ركب أصحاب العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري الإيطالي، فيما يحتل كالياري المركز الرابع عشر بنقطة واحدة.