الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كوريا الشمالية استأنفت نشاطها النووي

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية استأنفت، على ما يبدو، تشغيل مفاعلها النووي الرئيس المستخدم في إنتاج وقود الأسلحة، حيث تهدد كوريا الشمالية علانية بتوسيع ترسانتها النووية، بعد فترة طويلة من تجميد الأوضاع مع الولايات المتحدة.

وأشار التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وجود مفاعل بقدرة 5 ميغاواط في المجمع النووي الرئيس لكوريا الشمالية في يونغبيون، شمال بيونغ يانغ. ينتج المفاعل البلوتونيوم، وهو أحد المكونين الرئيسيين اللذين يستخدمان لبناء أسلحة نووية إلى جانب اليورانيوم عالي التخصيب.

وجاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر بهذا الصدد أنه “منذ أوائل يوليو 2021؛ كانت هناك مؤشرات، بما في ذلك تصريف مياه التبريد، بما يتفق مع تشغيل المفاعل”.

وقال التقرير إن هناك مؤشرات على تشغيل معمل يونجبيون للكيماويات الإشعاعية منذ منتصف فبراير إلى أوائل يوليو من هذا العام.

وأضاف أن فترة التشغيل هذه تتماشى مع حملات إعادة المعالجة السابقة التي أعلنت عنها كوريا الشمالية للوقود المشع المتسرب من المفاعل.

جدير بالذكر أن المختبر هو منشأة يتم فيها استخراج البلوتونيوم عن طريق إعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك المزالة من المفاعلات.

ولا تزال الأنشطة النووية لكوريا الشمالية تشكّل مصدر قلق بالغ، وعلاوة على ذلك؛ فإن المؤشرات الجديدة لتشغيل المفاعل بقوة 5 ميغاواط ومختبر الكيماويات الإشعاعية؛ مقلقة للغاية.

لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى يونغبيون أو أي مواقع أخرى في كوريا الشمالية منذ أن طردت الدولة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009.

وقالت الوكالة إنها تستخدم صور الأقمار الصناعية والمعلومات مفتوحة المصدر لرصد التطورات في برنامج كوريا الشمالية النووي.

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