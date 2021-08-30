نيوزيلندا تعلن عن أول وفاة مرتبطة بلقاح فايزر لـ”كوفيد19″

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح كوفيد 19، الذي تنتجه شركة الأدوية الأمريكية فايزر ، بعد أن عانت امرأة من آثار جانبية نادرة أدت إلى التهاب عضلة قلبها.

تأتي أنباء الوفاة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشي متغير دلتا بعد ما يقرب من ستة أشهر من خلوها من الفيروسات.

جاء ذلك بعد مراجعة من قبل لجنة مستقلة لمراقبة سلامة اللقاحات.

وقالت الوزارة في بيان: “هذه هي الحالة الأولى في نيوزيلندا حيث تم ربط الوفاة في الأيام التالية للتلقيح بلقاح فايزر “، دون تحديد عمر المرأة.

وأضافت الوزارة أن لجنة مراقبة اللقاح عزت الوفاة إلى التهاب عضلة القلب ، وهو أثر جانبي نادر لكنه معروف للقاح فايزر.

التهاب عضلة القلب هو التهاب يمكن أن يحد من قدرة العضو على ضخ الدم ويمكن أن يسبب تغيرات في نظم ضربات القلب.

ردًا على ذلك ، قالت “فايزر” إنها أدركت أنه قد تكون هناك تقارير نادرة عن التهاب عضلة القلب بعد التطعيمات ، لكن مثل هذه الآثار الجانبية نادرة للغاية.

وقالت لـ”رويترز”: “تتعامل فايزر مع الأحداث السلبية التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بلقاحنا على محمل الجد”.

وأضافت: “نحن نراقب عن كثب جميع هذه الأحداث ونجمع المعلومات ذات الصلة لمشاركتها مع السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم”.

وقالت وزارة الصحة إن مشاكل طبية أخرى في الوقت نفسه يمكن أن تكون قد أثرت على النتيجة بعد التطعيم.

لكنها أضافت أن فائدة اللقاح فاقت مخاطر الآثار الجانبية.

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