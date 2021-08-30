أفغانستان.. طالبان تعلن استئناف الأنشطة الرياضية في البلاد

كابل 30 أغسطس 2021 ( وال) -أفادت قناة ( 1TV ) الأفغانية، عبر “تويتر” أمس الأحد، بأن حركة طالبان أعلنت استئناف الأنشطة الرياضية في البلاد، دون أن تذكر موعدا محددا لذلك.

يأتي هذا الإعلان تزامنا مع وصول رياضيين أفغان إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبي.

وقالت اللجنة البارالمبية الدولية إن زكية خودادادي وحسين رسولي، وصلا إلى طوكيو قادمين من باريس السبت الماضي، بعد اجتياز جميع اختبارات (كوفيد-19) المطلوبة لدخول اليابان.

ولم يذكر المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية، كريغ سبنس، كيف خرجا من كابل، لكنه ذكر مساعدة عدة حكومات ووكالات أخرى.

وكان سبنس قد قال في وقت سابق إن اللجنة البارالمبية الدولية كانت تراقب مكان وجودهما، وفي حفل الافتتاح في 24 أغسطس، حمل أحد المتطوعين العلم الأفغاني لتمثيل الفريق الغائب.

وسبق أن أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن اثنين من أعضاء الفريق البارالمبي الأفغاني فرا من كابل بمساعدة مجموعة من الرياضيين الأستراليين.(وال كابل) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال