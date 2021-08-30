البرلمان الإيراني يصادق على معظم الوزراء الجدد لـ”رئيسي”

صوّت المتشددون الإيرانيون الذين يهيمنون على البرلمان، لصالح الموافقة على معظم الوزراء الذين اقترحهم الرئيس المنتخب حديثًا إبراهيم رئيسي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وصوت النواب لصالح 18 وزيرًا من أصل 19 اقترحهم “رئيسي”، بعد خمسة أيام من جلسات الاستماع والمناقشات.

لم يوافقوا على حسين باقولي، المرشح لمنصب وزير التعليم، الذي كانت تجربته موضع نزاع خلال جلسات الاستماع، حيث حصل على 76 صوتًا من أصل 286 نائبًا حاضرًا، علمًا بأن الغرفة بها 290 مقعدًا.

وناشد “رئيسي” المشرعين التصويت بسرعة للموافقة على مرشحيه حتى تتمكن الحكومة من العمل على التعامل مع الوباء والوضع الاقتصادي في البلاد التي تعاني من سنوات من العقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وقال “رئيسي” إن سياسته الخارجية ستركز على التعامل مع جميع الدول ورفع العقوبات. وقال وزير الخارجية الجديد ، حسين أميرآبد اللهيان ، الذي حصل على 270 صوتًا من النواب ، إن وزارته “لن تهرب من طاولة المفاوضات” وستبذل قصارى جهدها لإزالة جميع العقوبات المفروضة على البلاد.

أميرا اللهيان ، 56 عامًا ، خدم في مجموعة من الإدارات على مدى عقود. وكان نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية في عهد الرئيس الشعبوي السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، المعروف في الغرب بإنكاره المحرقة وإعادة انتخابه المتنازع عليها في عام 2009، عندما تولى الرئيس، المعتدل نسبيًا، حسن روحاني منصبه في عام 2013، احتفظ أميرراب اللهيان بمنصبه قبل مغادرته ليصبح مستشارًا للشؤون الدولية لرئيس البرلمان السابق.

وأبرم روحاني الاتفاق النووي مع القوى العالمية الذي منح إيران تخفيفًا للعقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي.

وقال أميربد اللهيان في جلسة استماع البرلمان يوم الأحد: إن المفاوضات يجب أن تضمن حقوق الشعب الإيراني، كما رحب الدبلوماسي بالصداقة مع دول الجوار، خاصة مع السعودية خصم إيران الإقليمي “لصالح المنطقة بأسرها”.

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