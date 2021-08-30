مصر.. السعودية في طريقها لفتح حدودها بالكامل أمام العمالة المصرية

الرياض 30 أغسطس 2021 (وال) -قال الملحق العمالي بسفارة مصر في الرياض المستشار كريم أبو السعود، إن السعودية في طريقها لفتح الحدود بالكامل أمام العمالة المصرية الوافدة.

وأوضح أبو السعود أنه “يتم حاليا حصر العمالة المصرية العائدة إلى المملكة، بالتنسيق بين المكاتب المصرية”، مبينا أن “سماح السعودية بحصول الوافدين على جرعة ثالثة تنشيطية للقاح كورونا، يشير إلى أنها في طريقها للفتح الكامل”.

وأشار إلى أن “السعودية تشترط على الوافدين أن يكونوا قد حصلوا على جرعتين من لقاحات سينوفارم وسينوفاك، والجرعة الثالثة التي يحصل عليها الوافد عند وصوله من أجل زيادة الاحتراز”.

ويرى أبو السعود أن “تحديد اللقاحات المعتمدة لدخول المملكة يعد انفراجا في موقف المصريين المتواجدين في مصر بالوقت الحالي، وينبئ بقرب فتح خطوط المجال الجوي في القريب العاجل”. (وال الرياض) س خ.

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