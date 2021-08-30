بوجبا: لم ألمس نيفيس.. والأخير يرد: الكل شاهد قدمي

بول بوجبا وروبن نيفيز

شدد بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد على عدم وحود احتكاك بينه وروبن نيفيز لاعب ولفرهامبتون في لقاء الفريقين قبل هدف ماسون جرينوود وأن الهدف كان شرعيا.

وفاز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوجبا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: “لم ألمس نيفيس، هذا هو الدوري الإنجليزي الحظوظ تكون 50-50 في كل أسبوع، حصلنا على الكرة وفزنا بالمباراة”.

ورد روبن نيفيس على كلام بوجبا قائلا: “الجميع شاهد الواقعة والجميع شاهد ساقي، دائما ما نجري مقابلات مع الحكام حول تقنية حكم الفيديو المساعد، لا أعرف لماذا لم يحتسب الخطأ”.

وتابع “لقد قالوا قبل الموسم، أنهم سيشاهدون الاحتكاكات وإذا كانت قوية كفاية سوف يحتسبون الأخطاء، لقد أظهرت لهم ساقي والعلامات التي تركت عليها”.

وأضاف “أعتقد أنه لأن المباراة الأخيرة كان هناك خطأ قبل هدف ساوثهامبتون ربما الآن فعلوا العكس، لقد أظهرت قدمي للحكم وللحكم المساعد لا يمكنني قول شيء آخر”.

وأتم “بعد المباراة قال كلاكما ذهب إلى الكرة وقلت نعم كلانا يذهب للفوز بالكرة ولكنني لمستها أولا، إنها خطأ واضح”.

بفوز مانشستر يونايتد ارتفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن المتصدر توتنام، أما ولفرهامبتون فجاء في المركز 18 بخسارته الثالثة هذا الموسم.

وسيلعب مانشستر يونايتد سيلعب ضد نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل بعد العودة من التوقف الدولي، فيما يلعب ولفرهامبتون أمام واتفورد، وذلك في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.