الجزائر: القبض على القروي بعد عبوره بطريقة غير قانونية

ألقت السلطات الأمنية في الجزائر القبض على رئيس حزب قلب تونس، والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة، نبيل القروي، في مدينة تبسة قرب الحدود التونسية؛ لدخوله الأراضي الجزائرية، دون المرور بالمعابر القانونية.

وسائل إعلام؛ أشارت إلى أن عملية القبض جرت بعد ورود معلومات بإقامته في منزل أحد المواطنين، مضيفةً أنه سيتم تقديم القروي أمام وكيل الجمهورية المختص، اليوم الاثنين.

ويُواجه القروي، وهو رجل أعمال ومالك قناة نسمة المحلية، اتهامات في بلاده تتعلق بالفساد المالي والتهرب الضريبي، وكان قد اختفى عن الأنظار، عقب إطلاق سراحه منتصف شهر يونيو الماضي، وسط أزمة كبيرة تعيشها البلاد عقب قرارات الرئيس قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

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