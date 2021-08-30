والد ميسي: لسنا حزانى من برشلونة.. وإنما بعض الأشخاص

بكاء ميسي

شدد خورخي ميسي والد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان أنه يشعر بالضيق تجاه بعض الأشخاص المنتمين لبرشلونة.

ووصل خورخي مدينة برشلونة يوم الإثنين وصرح سريعا لـGOL “لسنا حزانى من النادي”.

ثم استدرك “بل من بعض الأشخاص”.

وعلق باقتضاب على ظهوره ميسي (34 عاما) الأول مع باريس بالقول:”هذه الحياة”.

وشارك ميسي بديلا يوم الأحد في انتصار باريس على ريمس في الدوري الفرنسي.

مباراة كانت الأولى للنجم الأرجنتيني بعد انتقاله لباريس قادما من برشلونة.

وأعلن برشلونة في وقت سابق عدم قدرته على تجديد عقد ميسي بسبب القيود المالية لرابطة الدوري الإسباني.

وصرح رئيسه خوان لابورتا أن النادي مديون بـ1.6 مليار دولار.

وقضى ميسي 20 عاما في برشلونة حقق فيها العديد من الألقاب والأرقام القياسية.

وظفر بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات كأكثر لاعب في التاريخ.