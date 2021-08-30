لويزيانا: تحذيرات من دمار هائل بعد وصول الإعصار “إيدا”

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من دمار هائل، يتمثل في حالات انقطاع للتيار الكهربائي ربما تستمر أسابيع، بعد وصول الإعصار “إيدا” إلى اليابسة في ولاية لويزيانا، كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة.

المركز الوطني الأمريكي للأعاصير؛ أشار إلى أن الإعصار إيدا وصل إلى اليابسة قرب بورت فورتشون في لويزيانا، مع رياح بلغت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة، الأمر الذي أجبر الولاية على تعليق خدمات الطوارئ الطبية.

ويستعد السكان الذين رفضوا مغادرة مساكنهم لأقسى اختبار أمام السدود التي تكلفت مليارات الدولارات، بعد الإعصار كاترينا الذي ضرب الولاية قبل 16 عاما وتسبب في مقتل نحو 1800 شخص.

وقال حاكم الولاية إن “إيدا” ربما يكون أسوأ إعصار يضرب الولاية منذ خمسينيات القرن 19.

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