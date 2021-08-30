ليبيا نيوز

الصين تدعو المجتمع الدولي للتعامل مع طالبان بإيجابية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارةُ الخارجية الصينية أنَّ الوزير وانغ يي أبلغَ في مكالمةٍ هاتفية، نظيرَهُ الأمريكي أنتوني بلينكن، بضرورةِ أن يتعاملَ المجتمعُ الدولي مع حكامِ حركةِ طالبانِ الجُدد “ويوجّههم بشكلٍ إيجابي”.

بيانُ الخارجيةِ الصينية؛ أشارَ إلى أنه يتعينُ على واشنطن والمجتمع الدولي تقديمَ المساعداتِ الاقتصادية والإنسانية لأفغانستان، ومساعدة النظامِ الجديد في إدارة المهامّ الحكومية بشكلٍ طبيعي، بهدفِ المحافظةِ على الاستقرارِ الاجتماعي، ووضع حدٍّ لتدهورِ العملة وارتفاعِ الأسعار.

وحذّرَ البيان من أنَّ الانسحابَ المتسرّع ربما سيسمحُ للمجموعاتِ الإرهابية بإعادَةِ تنظيمِ صفوفها والعودَة بشكلٍ أقوى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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