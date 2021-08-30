السلطات الأميركية تقبض على “متعاونة” مع داعش

نقلت وكالة رويترز عن ممثلي إدعاء أميركيين قولهم، إن السلطات ألقت القبض على امرأة من بروكلين لعدم مثولها أمام المحكمة خوفاً من إعادتها إلى السجن مرة أخرى، بينما تنتظر حُكماً جديداً على خلفية اتهامها بدعم داعش.

وأوضح ممثلو الادعاء أن ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي FBI اعتقلوا “سينميا أميرة سيزار”، في ولاية نيو مكسيكو بعد ظهر يوم الجمعة، في حملة بحث على مستوى البلاد.

واستخدمت سيزار -البالغة من العمر 26 عاماً- اسم “أم نوتيلا”، أثناء عملها على تجنيد عناصر لصالح داعش.

وغابت عن المثول المقرر أمام محكمة اتحادية في بروكلين في 25 أغسطس، وذلك بعد أسبوع واحد من إلغاء محكمة استئناف في مانهاتن حُكماً بسجنها 4 سنوات، وصفته بأنه “مُخفف بشكل صادم”، وأمرت بإعادة الحُكم عليها.

وخرجت سيزار من السجن في شهر يوليو 2020، بعد الأخذ في الاعتبار المدة التي قضتها في السجن قبل إدانتها.

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