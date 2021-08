ليس مبابي.. كانال بلوس: ريال مدريد يتعاقد مع كامافينجا

💥 Info Canal Mercato 💥#Camavinga ça brûle pour .. le @realmadrid !

Le @staderennais et #Real sont d’accord. « Détails à régler ». #Camavinga at #RealMadrid is an almost done deal. Only a few details to solve. More to come.

@CanalFootClub @infosportplus #mercato

— Paul Tchoukriel (@PaulTchoukriel) August 30, 2021