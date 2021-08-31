الكتيبة الكولومبي.. أتليتكو مدريد يعير ظهيره إلى غرناطة

سانتياجو أرياس – غرناطة

أعلن غرناطة عن التعاقد مع سانتياجو أرياس قادما من أتليتكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وينتقل أرياس إلى غرناطة لمدة موسم على سبيل الإعارة دون وجود بند يسمح بشرائه بشكل نهائي.

وتعاقد غرناطة مع الظهير الكولومبي أرياس لتعويض رحيل ديميتري فولكييه إلى فالنسيا.

Comunicado | El lateral derecho @santiagoarias13 refuerza al Granada. #BienvenidoArias #EternaLucha — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) August 30, 2021

ولعب أرياس معارا في الموسم إلى باير ليفركوزن الألماني، لكنه تعرض لإصابة عنيفة في الكاحل أبعدته أغلب فترات الموسم.

ويتواجد أرياس في صفوف أتليتكو منذ انضمامه إليه قادما من أيندهوفن في صيف 2018.

وخاض أرياس 51 مباراة إجمالا بقميص أتليتكو مدريد، لكنه واجه صعوبة في دخول حسابات دييجو سيميوني الذي يعتمد على الإنجليزي كييران تريبيير في ذلك المركز.

وبات أرياس رابع كولومبي في قائمة غرناطة بعد كارلوس باكا، ولويس سواريز، ونيدير لوزانو.