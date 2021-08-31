إيران.. برنامج ونهج جديدان في مفاوضات الاتفاق النووي

أكد رئيس لجنة الأمنِ القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زادة، أن بلاده ستستأنف مفاوضات الاتفاق النووي، ببرنامج ونهجٍ جديدين، بعد أن ثبت وجود مشكلة في الإطار الذي تقدم به فريق التفاوضِ القديم.

الهيكلية الجديدة التي أعلن عنها “زادة”؛ تهدف بحسب تصريحاته إلى إجبارِ الغرب على الوفاء بالتزاماته.

ولفت خبراء إلى أن توجه إيران لتغييرِ تكتيكات التفاوضِ في فيينا، ومساعيها للبحثِ عن فرصِ تغييرِ فريقِ التفاوضِ الحالي، تأتي ردا على تغييرِ أمريكا نهجها بشكلٍ مستمر، وتصاعدي خلال الجولات الستّ الماضية.

وفيما لم يتكشف بعد المقصد الإيراني من التغيير؛ رجح محللون أن يجري نقل ملف المفاوضات من وزارة الخارجية إلى المجلسِ الأعلى للأمنِ القومي، الذي يحظى بصلاحيات أوسع في إيران.

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