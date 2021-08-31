سلاح الجو البريطاني يستعدّ لضرب “داعش” في أفغانستان

أعلن قائد سلاح الجو الملكي البريطاني، في أعقاب الهجمات الصاروخية في كابول، أن سلاح الجو الملكي مستعد لشن غارات جوية في أفغانستان تستهدف تنظيم “داعش” في البلاد.

جاء ذلك وفق ما صرّح به قائد القوات الجوية المارشال السير مايك ويجستون لصحيفة “التلغراف” اليومية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: بريطانيا مستعدةٌ لاستخدام “جميع الوسائل الضرورية” لمحاربة “داعش”.

وحذر محللون أمنيون من أن المملكة المتحدة تواجه ارتفاعًا حادًا في التهديدات الإرهابية.

كان “راب” أحد الموقعين على بيان صادر عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش” والذي قال إنه “سوف يعتمد على جميع عناصر القوة الوطنية – العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية وإنفاذ القانون” لسحق الجماعة الإرهابية.

وقال “راب”: المملكة المتحدة تقف متحدة مع شركائنا في التحالف في حداد قتلى هجوم “داعش” المروع على مطار كابول وفي عزمنا الجماعي الثابت على محاربة شبكات “داعش” بكل الوسائل المتاحة ، أينما كانت تعمل.

من ناحيته، قال السير “مايك”: “إذا كانت هناك فرصة لنا للمساهمة؛ فلا شك في أننا سنكون مستعدين لذلك، سيكون هذا في أي مكان يرفع فيه التطرف العنيف رأسه ويشكل تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر للمملكة المتحدة وحلفائنا، ربما تكون أفغانستان واحدة من أكثر المناطق التي يتعذر الوصول إليها في العالم ، ونحن قادرون على العمل هناك “.

وكشف أنه كان يناقش الخطط مع الحلفاء بشأن كيفية نشر الأصول الجوية البريطانية في الخارج ، بما في ذلك طائرات جديدة بدون طيار.

تأتي الجهود الدولية المتصاعدة لمحاربة “داعش”، في الوقت الذي حذر فيه محللون أمريكيون من أن التهديد الإرهابي “حقيقي ونشط وفي كثير من الحالات محدّد”.

وأضاف السير “مايك” أن إرهابيي “داعش”، هم “أناس سيئون ومراوغون يختبئون وراء السكان المدنيين ويقاتلون من بين السكان المدنيين”.

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