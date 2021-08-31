يوفنتوس يودع كريستيانو رونالدو برسالة مؤثرة

كريستيانو رونالدو – يوفنتوس ضد أودينيزي

ودع نادي يوفنتوس نجمه كريستيانو رونالدو برسالة مؤثرة بعدما انتهت رحلته رسميا مع البيانكونيري يوم الثلاثاء.

وأعلن مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء تعاقده مع رونالدو (36 عاما) حتى 2023.

ونشر نادي يوفنتوس بيانا يحتوي على رسالة مؤثرة بشأن رحيل رونالدو، جاء على النحو التالي:-

في يوم 10 يوليو من عام 2018، اجتمع رمزان من أوروبا سويًا، وذلك عندما انضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، اليوم، وبعد مرور 3 سنوات و 133 مباراة سجل فيها 101 هدفًا وفاز بخمسة ألقاب، جاء الوقت لكتابة الفصل الأخير في رواية يوفنتوس ورنالدو.

في ذلك اليوم من شهر يوليو، عندما وطئت قدم رونالدو أرض تورينو، استقبل جمهور يوفنتوس النجم البرتغالي مثل الملوك، وأبدوا حماسة كبيرة لرؤيته على أرض الملعب، لقد كانت قصة رائعة.

شارك في أول مباراة معنا في فيلار بيروسا، حيث اجتمعت التقاليد والرغبة في كتابة مستقبل رائع، أول مباراة رسمية له كانت ضد كييفو، وعلى ملعب أليانز وأمام ساسولو صرخ باحتفاله الأيقوني “Siuuuuu”. بعد ذلك، حصلنا على هذه الألقاب معًا: كأس السوبر الذي حسمه، أول لقب سكوديتو، وفاز هذا العام بكأس إيطاليا. ولكن هذا ليس كل شيء، فقد أنهى أيضًا الموسم للمرة الأولى كهداف الدوري في إيطاليا، وحطم الكثير من الأرقام القياسية.

كان أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل 100 هدف على الأقل في جميع المسابقات في مواسمه الثلاثة الأولى مع يوفنتوس، ومنذ وصوله إلى الدوري الإيطالي، سجل أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر: 81، بفارق 10 أهداف على الأقل عن أي لاعب آخر. ليس هذا فحسب، فبالإضافة إلى لقب الهداف، أصبح أيضًا أول من يحقق لقب الهداف في السيريا آي والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي.

اللحظات التي لا تُنسى معًا كانت كثيرة. يمكننا تذكر هذه اللحظات، لكن ذلك لن يكون كافيًا، لأن كل شخص لديه ذكرياته الخاصة لكريستيانو رونالدو وسيتذكر الجميع دائمًا ما شعروا به في هذه الفترة.

ينتهي اليوم الارتباط الذي بدأ في 10 يوليو قبل ثلاث سنوات، لكن ما كتب سيبقى إلى الأبد. لقد كانت رحلة لا تصدق.

وبذلك يعود قائد البرتغال لفريق الشياطين الحمر الذي دافع عن ألوانه من 2003 إلى 2009.

وشارك رونالدو في 292 مباراة مع يونايتد في الولاية الأولى، سجل خلالها 118 هدفا، وصنع 69 آخرين حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.

الآن حان الوقت لعودة أخرى إلى مسرح الاحلام، لإكمال ما حققه رونالدو في فترته الأولى. ولتكن الرقصة الأخيرة.

سيتجاور رونالدو مع إيديسون كافاني، وماركوس راشفورد، وماسون جرينوود، وأنتوني مارسيال في هجوم مانشستر يونايتد.

سيزامل أيضا برونو فيرنانديز مواطنه، وزميله في منتخب البرتغال، فيما سيجتمع بـ أولي جونر سولشاير مجددا، لكن كلاعب تحت إمرة مدرب، بعدما تزاملا كلاعبين في فترته الأولى مع الفريق.

وربما تكون مباراة رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي المقبل، وبالتحديد أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل.