رونالدو يوجه رسالة إلى مانشستر يونايتد وأليكس فيرجسون

فيرجسون – رونالدو

وجه كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الجديد القديم رسالة مؤثرة لمشجعي الشياطين الحمر عقب اكتمال انتقاله إلى الفريق قادما من يوفنتوس.

وأعلن مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء تعاقده مع رونالدو (36 عاما) حتى 2023.

ونشر الدون رسالته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام الذي يتابعه 336 مليون شخص.

وجاءت رسالة رونالدو على النحو التالي:-

“كل من يعرفني، يعلم حبي الأبدي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي كانت رائعة للغاية والطريق الذي قطعناه معًا كتب بأحرف من ذهب في تاريخ هذه المؤسسة الرائعة والمدهشة”.

“لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري في الوقت الحالي، حيث أرى عودتي إلى أولد ترافورد معلنة في جميع أنحاء العالم. الأمر مثل الحلم الذي تحقق، بعد كل المرات التي عدت فيها للعب ضد مان يونايتد”.

حتى كمنافس، شعرت دائمًا بالحب والاحترام من الجماهير في المدرجات. هذه 100% من الأشياء التي تُصنع منها الأحلام”

“أول دوري لي، أول كأس لي، أول انضمام للمنتخب البرتغالي، أول دوري أبطال أوروبا، أول حذاء ذهبي وأول كرة ذهبية، لقد ولدوا جميعًا من هذا الارتباط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر”.

تمت كتابة التاريخ في الماضي وسيُكتب التاريخ مرة أخرى، أعدكم”.

“أنا هنا الآن.. لقد عدت إلى حيث أنتمي.. لنجعلها تحدث مرة أخرى”

“ملحوظة: سير أليكس فيرجسون، هذه من أجلك”.

وبذلك يعود قائد البرتغال لفريق الشياطين الحمر الذي دافع عن ألوانه من 2003 إلى 2009.

وشارك رونالدو في 292 مباراة مع يونايتد في الولاية الأولى، سجل خلالها 118 هدفا، وصنع 69 آخرين حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.

الآن حان الوقت لعودة أخرى إلى مسرح الاحلام، لإكمال ما حققه رونالدو في فترته الأولى. ولتكن الرقصة الأخيرة.

سيتجاور رونالدو مع إيديسون كافاني، وماركوس راشفورد، وماسون جرينوود، وأنتوني مارسيال في هجوم مانشستر يونايتد.

سيزامل أيضا برونو فيرنانديز مواطنه، وزميله في منتخب البرتغال، فيما سيجتمع بـ أولي جونر سولشاير مجددا، لكن كلاعب تحت إمرة مدرب، بعدما تزاملا كلاعبين في فترته الأولى مع الفريق.

وربما تكون مباراة رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي المقبل، وبالتحديد أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل.