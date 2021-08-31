ليفربول إيكو: إصابة فيرمينو ليست قوية.. وسباق مع الزمن للحاق بمواجهة ميلان

ليفربول – نورويتش – فيرمينو

سيخضع روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول لمزيد من الفحوصات بشأن إصابته في العضلة الضامة، لتوضيح مدة غيابه.

فيرمينو خضع للكشف بالآشعة للتأكد من مدى الضرر من الإصابة التي جعلته يُستبدل في الشوط الأول من لقاء تشيلسي يوم السبت الماضي.

التشخيص الأولي أوضح أن الإصابة ليست خطيرة، لكن يجب أن يخضع لمزيد من الفحوصات ومن المتوقع أن يغيب لمدة أسبوعين على الأقل، حسب جريدة ليفربول إيكو.

ويواجه المهاجم البرازيلي سباقا مع الزمن ليكون لائقا للعب مع ليفربول الذي يخوض 7 مباريات خلال 22 يوما عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

عقب العودة من فترة التوقف الدولي سيلعب ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري وهي المباراة التي سيغيب عنها فيرمينو على أمل اللحاق بلقاء ميلان في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد مواجهة ليدز بثلاثة أيام.

يذكر أن فيرمينو لم ينضم لصفوف منتخب البرازيل بسبب قرار الأندية الإنجليزية بعدم إرسال لاعبيها الدوليين لدول القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا.