بايدن يحذر إيران من “خيارات أخرى” إذا فشلت الدبلوماسية النووية

شدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الولايات المتحدة مستعدة للجوء إلى طرق بديلة إذا فشلت الدبلوماسية في حل الأزمة المحيطة ببرنامج إيران النووي.

وأكد بايدن من جديد التزامه بمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وقال إن الولايات المتحدة “مستعدة للتحول إلى خيارات أخرى” إذا لم يتم التغلب على المأزق الدبلوماسي.

وقد انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 ، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني ، في عام 2018 ، في عهد سلف بايدن دونالد ترامب ، الذي وصف الصفقة بأنها “معيبة”.

لا تزال المحادثات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة جارية في فيينا، حيث قال بايدن إنه مستعد لرفع العقوبات عن طهران إذا توقفت عن انتهاك التزاماتها بالاتفاق.

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