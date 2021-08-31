بحث آفاق تعاون ليبي مصري وتسهيل الخدمات للمواطنين وتحديد نقاط التواصل

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال)- عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بطرابلس، اجتماع بين مدير الإدارة العميد “صلاح الدين بن سليمان”، ونائب رئيس مصلحة الأحوال العميد “بشير عون”، والعميد “أبو القاسم أبو الهول” رئيس فرع جوازات طرابلس والمكلف بشؤون الرقابات.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره السيد “تامر مصطفى” رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا والقنصل العام المصري السيد “نبيل الجواهرجي”، والعميد “نصر الدين غلاب” مدير إدارة العلاقات بمصلحة الجوازات والجنسية، مناقشة حزمة من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفتح آفاق التواصل وتسهيل الخدمات للمواطنين بين الجانبين وتحديد نقاط التواصل.

وعبّر رئيس البعثة عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مُثمنًا الجهود التي بُذلت من قبل الجانب الليبي بالاهتمام بعمليات العودة الطوعية للعدد من الجالية المصرية عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي من قبل مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية. (وال) ب خ/ ر ت

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