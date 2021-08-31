وكيل وزارة الخارجية يبحث تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال)- استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ” عمر كتي”، منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية السيدة “جورجيت غانيو، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.

واستعرض اللقاء مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا ، المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116، والإجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية.

كما تم خلال اللقاء؛ مناقشة منشور السيد رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2021، بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة أو التواصل مع أي جهة خارجية، إلا عن طريق القناة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية، وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

واتفق الجانبان على عقد عدد من اللقاءات اللاحقة بشكل أكثر تفصيلا، لتنسيق عمل المنظمات الدولية العاملة بليبيا، تحت مراقبة وتنسيق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وحضر اللقاء مديري إدارتي منظمات المجتمع المدني وسيم بوراوي، ومنسق التعاون الدولي “أحمد الذيب”، بالإضافة إلى رئيس قسم حقوق الإنسان بإدارة المنظمات الدولية ضياء الحطماني، ومساعد مستشار الوكيل لشؤون التعاون الدولي والمنظمات رواد شلابي. (وال) ع م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال