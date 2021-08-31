وكيل وزارة الخارجية يبحث تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال)- استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ” عمر كتي”، منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية السيدة “جورجيت غانيو، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.
واستعرض اللقاء مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا ، المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116، والإجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية.
كما تم خلال اللقاء؛ مناقشة منشور السيد رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2021، بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة أو التواصل مع أي جهة خارجية، إلا عن طريق القناة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية، وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
واتفق الجانبان على عقد عدد من اللقاءات اللاحقة بشكل أكثر تفصيلا، لتنسيق عمل المنظمات الدولية العاملة بليبيا، تحت مراقبة وتنسيق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وحضر اللقاء مديري إدارتي منظمات المجتمع المدني وسيم بوراوي، ومنسق التعاون الدولي “أحمد الذيب”، بالإضافة إلى رئيس قسم حقوق الإنسان بإدارة المنظمات الدولية ضياء الحطماني، ومساعد مستشار الوكيل لشؤون التعاون الدولي والمنظمات رواد شلابي. (وال) ع م/ ر ت
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